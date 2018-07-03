Автора идеи памятника "усы надежды" призвали дождаться финала ЧМ

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Выступать с идеями об установке памятника "усам надежды" в честь тренера сборной России Станислава Черчесова призвали после окончания чемпионата мира по футболу.

"Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей... Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано, до окончания", – цитирует Агентство "Москва" председателя комиссии Игоря Воскресенского. Он добавил, что заседание комиссии состоится только в сентябре.

Вознесенский также заявил, что памятник советскому футболисту Льву Яшину в столице установили после его смерти. Памятники живым людям в городе не устанавливали, но готовы это сделать при поступлении обращений.

Сборная России по футболу одержала победу над испанской командой в серии пенальти. После этого в социальных сетях начали предлагать поставить памятник Игорю Акинфееву. Речь шла о монументе ноги вратаря и памятнику тренеру сборной Черчесову в виде его усов, которые болельщики символически именуют "усами надежды".