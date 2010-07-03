Экспериментальная фотолаборатория откроется в Музее архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее архитектуры имени Щусева откроется экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. Фотографы из Европы и США создадут экспозицию о Москве.

Открытие запланировано на 2 июля. В течение двух недель участники проекта будут фотографировать различные районы столицы, обсуждать и анализировать получившиеся снимки. В проекте примут участие Марк Пауэр (Великобритания), Георгий Пинхасов (Франция) и Алекс Уэбб (США). Все они – представители легендарного агентства Magnum, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Magnum Live Lab/19 уже работала в Париже, Лондоне и Шэньчжэне. В этих городах были задействованы восемь фотографов, выставочные пространства посетили сотни тысяч человек. Идея проекта такова: "ловить" портреты жителей мегаполиса и контрасты между современной архитектурой и историческим обликом города.

"Уже во второй раз фотографы агентства приедут в Москву. В режиме реального времени они будут создавать экспозицию о нашем городе. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Итоговую экспозицию можно будет увидеть в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября.

Первая фотолаборатория Magnum Live Lab/19 была открыта минувшей зимой в парке "Зарядье". Участники проекта – фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян.



В "Зарядье" открылась фотолаборатория агентства Magnum

Фотоагентство Magnum Photos основано в 1947 году в Париже и на данный момент имеет филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Агентство является одной из старейших подобных организаций и более 70 лет следует принципам недопустимости постановочных фото и кадрирования.

