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Культура

03:35

"Все образует в жизни круг": Марк Гройзбург представит в ММДМ авторскую программу

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

Пианист, композитор и аранжировщик, автор музыки к спектаклю "Укрощение строптивой" ("Театриум на Серпуховке") Марк Гройзбург представляет авторскую программу "Все образует в жизни круг". Программа включает песни, инструментальную музыку из альбомов "Мое неснятое кино" и Silentium, а также из цикла по книге "Остров Крым", новые произведения.

Программа охватывает разнообразные жанрово-стилевые пласты – от фольклорно-романсовых до рок-н-ролльно-джазовых, от балаганно-гротескных до балладно-ораториальных, а также инструментальные пьесы с ярко выраженной саундтрековостью.

Программа объединена смысловой условно-сюжетной линией, находящей выражение в тематических, интонационно-гармонических и ритмических арках, перекличках, рифмах. На протяжении программы сохраняются интрига, динамика и баланс уровня восприятия благодаря яркой контрастной компоновке (до парадоксального) и чередованию вокальных и инструментальных номеров.

  • Карина Габриэлян (вокал)
  • Илона Ананьина (вокал)
  • Вадим Бенуа (вокал)
  • Сергей Спиридонов (вокал)
  • Дмитрий Колтаков (гитара)
  • Роман Зорькин (гитара)
  • Марк Гройзбург (рояль)
  • Олег Губанов (рояль)
  • Лариса Леунова (скрипка)
  • Максим Ширин (ударные)

Когда: 6 февраля
Где: Камерный зал ММДМ

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