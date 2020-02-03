"Все образует в жизни круг": Марк Гройзбург представит в ММДМ авторскую программу

Фото: предоставлено организаторами
Пианист, композитор и аранжировщик, автор музыки к спектаклю "Укрощение строптивой" ("Театриум на Серпуховке") Марк Гройзбург представляет авторскую программу "Все образует в жизни круг". Программа включает песни, инструментальную музыку из альбомов "Мое неснятое кино" и Silentium, а также из цикла по книге "Остров Крым", новые произведения.
Программа охватывает разнообразные жанрово-стилевые пласты – от фольклорно-романсовых до рок-н-ролльно-джазовых, от балаганно-гротескных до балладно-ораториальных, а также инструментальные пьесы с ярко выраженной саундтрековостью.
Программа объединена смысловой условно-сюжетной линией, находящей выражение в тематических, интонационно-гармонических и ритмических арках, перекличках, рифмах. На протяжении программы сохраняются интрига, динамика и баланс уровня восприятия благодаря яркой контрастной компоновке (до парадоксального) и чередованию вокальных и инструментальных номеров.
- Карина Габриэлян (вокал)
- Илона Ананьина (вокал)
- Вадим Бенуа (вокал)
- Сергей Спиридонов (вокал)
- Дмитрий Колтаков (гитара)
- Роман Зорькин (гитара)
- Марк Гройзбург (рояль)
- Олег Губанов (рояль)
- Лариса Леунова (скрипка)
- Максим Ширин (ударные)
Когда: 6 февраля
Где: Камерный зал ММДМ