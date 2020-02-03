"Все образует в жизни круг": Марк Гройзбург представит в ММДМ авторскую программу

Фото: предоставлено организаторами

Пианист, композитор и аранжировщик, автор музыки к спектаклю "Укрощение строптивой" ("Театриум на Серпуховке") Марк Гройзбург представляет авторскую программу "Все образует в жизни круг". Программа включает песни, инструментальную музыку из альбомов "Мое неснятое кино" и Silentium, а также из цикла по книге "Остров Крым", новые произведения.

Программа охватывает разнообразные жанрово-стилевые пласты – от фольклорно-романсовых до рок-н-ролльно-джазовых, от балаганно-гротескных до балладно-ораториальных, а также инструментальные пьесы с ярко выраженной саундтрековостью.

Программа объединена смысловой условно-сюжетной линией, находящей выражение в тематических, интонационно-гармонических и ритмических арках, перекличках, рифмах. На протяжении программы сохраняются интрига, динамика и баланс уровня восприятия благодаря яркой контрастной компоновке (до парадоксального) и чередованию вокальных и инструментальных номеров.

Карина Габриэлян (вокал)

Илона Ананьина (вокал)

Вадим Бенуа (вокал)

Сергей Спиридонов (вокал)

Дмитрий Колтаков (гитара)

Роман Зорькин (гитара)

Марк Гройзбург (рояль)

Олег Губанов (рояль)

Лариса Леунова (скрипка)

Максим Ширин (ударные)