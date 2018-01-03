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Автор песни Аллы Пугачевой "Я летала" ответил на обвинения в плагиате. Композитор Олег Влади назвал скандал "спланированной атакой" на певицу.

Как он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", песню "Придуманная любовь", на которую похожа его композиция, он впервые услышал лишь 1 января 2018 года. Также он попросил "оставить в покое Аллу Борисовну".

Ранее поэт Александр Вулых заявил, что песня "Я летала" является плагиатом на композицию "Придуманная любовь", которую он написал вместе с Игорем Сарухановым более 15 лет назад. После произошедшего Вулых позвонила сама Пугачева. Примадонна сказала, что узнала о схожести песен только от него.