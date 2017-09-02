02 сентября 2017, 18:22Культура
В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Заслуженного артиста России скрипача Дмитрия Когана похоронили в субботу, 2 сентября, на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС.
Как уточнила ассистент Когана Жанна Прокофьева, утром в Камерном зале Московского международного Дома музыки прошла церемония прощания с талантливым скрипачом. Отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке.
Ранее сообщалось, что музыкант Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни. Как пояснил источник в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
15 декабря 2016 года музыкант посетил студию телеканала "Москва 24", где дал интервью Федору Баландину.