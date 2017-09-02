В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Заслуженного артиста России скрипача Дмитрия Когана похоронили в субботу, 2 сентября, на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС.

Как уточнила ассистент Когана Жанна Прокофьева, утром в Камерном зале Московского международного Дома музыки прошла церемония прощания с талантливым скрипачом. Отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке.

Ранее сообщалось, что музыкант Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни. Как пояснил источник в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. С шести лет занимался на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Заслуженный артист России.





15 декабря 2016 года музыкант посетил студию телеканала "Москва 24", где дал интервью Федору Баландину.