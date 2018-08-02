Warner Bros. перезапустит сериал "Альф"

Ситком "Альф", популярный в 1980-х годах, повествующий о дружелюбном инопланетянине, живущем в земной семье перезапустит студия Warner Bros.

Его снимут по новому сценарию с незнакомыми зрителю персонажами. Альф снова вернется на землю и найдет новых друзей. В производстве будут заняты сценаристы оригинального шоу Том Пэтчетт и Пол Фаско .

Старый сериал продержался четыре сезона на телеканале NBC. За движения куклы мохнатого пришельца Альфа отвечал Пол Фаско, сообщает "Газета.ру".

Работа над сериалом началась в мае 2018 года, а вот телеканал, который покажет шоу, еще не известен.