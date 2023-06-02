Москва онлайн покажет, как Константин Хабенский и молодые артисты исполняют Высоцкого

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 4 июня, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление артистов МХТ имени Чехова и Школы-студии МХАТ на книжном фестивале "Красная площадь".

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и молодые артисты представят программу "Наш Высоцкий", приуроченную к 85-летию поэта. Они прочитают стихи и исполнят песни о любви, надежде, силе духа и жажде жизни.

Смотрите прямую трансляцию 4 июня в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.