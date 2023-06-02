Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:03

События

Москва онлайн покажет, как Константин Хабенский и молодые артисты исполняют Высоцкого

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 4 июня, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление артистов МХТ имени Чехова и Школы-студии МХАТ на книжном фестивале "Красная площадь".

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и молодые артисты представят программу "Наш Высоцкий", приуроченную к 85-летию поэта. Они прочитают стихи и исполнят песни о любви, надежде, силе духа и жажде жизни.

Смотрите прямую трансляцию 4 июня в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурафестивалиМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика