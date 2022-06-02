Москва онлайн покажет, как известные актеры и музыканты читают стихи Евтушенко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

3 июня открывается VIII книжный фестиваль "Красная площадь". Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть музыкально-поэтическую программу "Евгений Евтушенко. Больше, чем поэт...", посвященную 90-летию со дня рождения прозаика.

Знаковые произведения Евтушенко исполнят Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Валерий Шейман, Евгений Павлов, Дарья Белоусова, Сергей Маховиков, Алексей Веселкин, Ольга Кормухина и другие звезды музыкальной и драматической сцены.

Смотрите прямую трансляцию 3 июня в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.