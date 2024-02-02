Москва онлайн: концертный оркестр духовых инструментов Донбасса выступит на ВДНХ

Фото: filarmonia-donetsk.ru

3 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт участников III Музыкального фестиваля Валерия Халилова. В Доме культуры на ВДНХ выступит концертный оркестр духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Концертный оркестр духовых инструментов Донецкой государственной академической филармонии был создан в 2016 году. Главный дирижер и художественный руководитель коллектива – лауреат международных джазовых конкурсов и фестивалей Михаил Мартыненко. Оркестр – один из самых популярных коллективов Донбасса. Артисты исполняют музыку от классического джаза, рока и поп-музыки до военных маршей.

Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.