Москва онлайн покажет шоу "Музыка на льду" у Главного храма ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

4 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть шоу "Музыка на льду". Мероприятие пройдет на катке на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

На площадке выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша – единственный в России оркестр, который исполняет музыкальные произведения, дефилируя на коньках. Также на лед выйдет народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

Смотрите прямую трансляцию 4 февраля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.