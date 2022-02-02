Москва онлайн: Антон Долин и Зинаида Пронченко обсудят фильм "Параллельные матери"

Фото: кадр из фильма "Параллельные матери"; режиссер – Педро Альмодовар; производство – El Deseo S.A., Radio Televisión Española (RTVE), Remotamente Films, Sony Pictures Entertainment (SPE)

3 февраля в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" и при поддержке кинокомпании "Вольга" состоится обсуждение нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери". Эта лента была показана на открытии 78-го Венецианского международного кинофестиваля. О достоинствах фильма будут рассказывать кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко.

В фильме речь идет о двух женщинах, судьбы которых пересеклись в роддоме. Дженис – успешный фотограф, Ана – запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки и заводить детей не планировали. Их случайная встреча оборачивается тесной связью и приводит к большим переменам в жизни.

Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 21:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.