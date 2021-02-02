Москва онлайн: Simple Music Ensemble исполнит музыку из фильма о Гарри Поттере

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 февраля на "Хлебозаводе" коллектив Simple Music Ensemble исполнит музыку из фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Главный саундтрек написал американский композитор и дирижер Джон Уильямс. В 2002 году маэстро был номинирован на премию "Оскар" за лучшую музыку к фильму.

Джон Уильямс является пятикратным лауреатом премии "Оскар" за саундтреки к кинолентам "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера".

Simple Music Ensemble – коллектив профессиональных музыкантов, которые исполняют музыку на нестандартных площадках. В их репертуар входят произведения разных эпох, экспериментальная музыка и саундтреки из кинокартин в авторских аранжировках. Руководитель коллектива – Григорий Волков. Музыканты дают концерты в городах России и Европы.

Смотрите трансляцию 3 февраля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.