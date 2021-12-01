Москва онлайн покажет обсуждение драмы "Дом Gucci" с Зинаидой Пронченко

Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP

2 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО. Арт" состоится обсуждение криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Gucci". Кинокритик Зинаида Пронченко расскажет об особенностях сюжета, актерском составе и режиссерской работе. Зрители Москвы онлайн смогут увидеть обсуждение в прямом эфире.

В фильме рассказывается шокирующая история любви и предательства, которая привела к жестокому убийству Маурицио Гуччи, главы дома Gucci.

Роли в фильме исполнили Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие.

Смотрите трансляцию 2 декабря в 22:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.