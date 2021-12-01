Москва онлайн: Давид Виннер пообщается с гостями музыкальной премии "Виктория"

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2 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за знаменитыми гостями на красной ковровой дорожке. Ведущий телеканала Москва 24 Давид Виннер пообщается с деятелями культуры и расскажет нашим зрителям о мероприятии.

В числе гостей ожидаются Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Артур Пирожков, Баста, Полина Гагарина и многие другие.

Премия "Виктория" считается самой высокой оценкой музыкального творчества в России. Вручается она за победу в номинациях "Певица года", "Певец года", "Поп-группа года", "Лучшая рок-группа или рок-исполнитель", "Поэт года", "Хип-хоп исполнитель года", "Саундтрек года" и так далее.

Смотрите трансляцию 2 декабря в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.