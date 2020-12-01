Главный архитектор Москвы передал свои картины на благотворительный аукцион

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 картин главного столичного архитектора были направлены на благотворительный онлайн-аукцион, который состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Архитектор и художник Сергей Кузнецов направил 25 своих работ в аукционный дом "Литфонд" в пользу Благотворительного фонда помощи детям-сиротам", – говорится в сообщении.

По словам Кузнецова, он давно поддерживает фонд "Здесь и сейчас", который помогает детям-сиротам. Основная часть его работ посвящена Москве и Вен​еции, и он хочет поделиться своими воспоминаниями об этих местах с другими.

"За этот сложный год многие поняли, что нам не обойтись без поддержки и внимания. Хочется зарядить наступающий год хорошими делами и настроением", – отметил архитектор.

Ранее сообщалось, что москвичи совершили более двух тысяч платежей через благотворительный сервис, который заработал месяц назад. Как уточняется, средняя сумма перевода составляла 200 рублей. Свыше 1,5 тысячи переводов на благотворительность были сделаны одновременно с оплатой других услуг.