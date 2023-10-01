01 октября, 16:18Культура
Умер народный артист России Виталий Коняев
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Народный артист РФ и российский актер Виталий Коняев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сказано на сайте Малого театра.
По информации пресс-службы, Коняев умер 30 сентября. О времени и месте прощания Малый театр сообщит позже.
"Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича", – отметили в пресс-службе театра.
Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Он известен по фильмам "Тишина", "Чистое небо" и "Город под липами".
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