Умер народный артист России Виталий Коняев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РФ и российский актер Виталий Коняев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сказано на сайте Малого театра.

По информации пресс-службы, Коняев умер 30 сентября. О времени и месте прощания Малый театр сообщит позже.

"Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича", – отметили в пресс-службе театра.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Он известен по фильмам "Тишина", "Чистое небо" и "Город под липами".