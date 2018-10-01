Иосиф Пригожин назвал Шарля Азнавура потрясающим артистом

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT поделился воспоминаниями о французском шансонье Шарле Азнавуре.

По мнению Пригожина, французский певец армянского происхождения был символом и примером для подражания.

"Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память", – заявил продюсер.

По его словам, певец являлся потрясающим артистом.

Шансонье скончался 1 октября в своем доме на юге Франции.

Азнавур считается одним из главных французских исполнителей прошлого столетия. За свою карьеру он сочинил и записал более 1,3 тысячи композиций, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Он стал первым французским исполнителем, который сумел получить платиновый диск в Европе.

Певец был командором французского ордена Почетного легиона. Он награжден званием "Национальный Герой Армении" и орденом Отечества, а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".