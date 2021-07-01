Названы лучшие боевики за последние 10 лет

Фото: пресс-служба киноканала Cinema
Киноканал Cinema опубликовал топ-10 боевиков за последние 10 лет. Абсолютный рейтинг лучших боевиков последнего десятилетия составлен на основе данных 13 зарубежных и отечественных источников, среди которых Rotten Tomatoes, IMDb, IndieWire, Screen Rant, Ranker, WatchMojo, "КиноПоиск", "Фильм Про" и др. В списке также учитывались данные внутриредакционного голосования.
Лучшим экшеном 2010-х признан фильм Джона Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости". Эта картина упоминается почти во всех топах, которые редакция киноканала Cinema использовала для создания абсолютного рейтинга.
Исходя из данных абсолютного рейтинга, можно сделать вывод, что жанр классических боевиков трансформируется в сторону фантастических экшенов с участием супергероев и суперзлодеев, обрастает пародией и самоиронией. Однако, несмотря на эту тенденцию, в первую тройку все же попали классические боевики, где главный герой – брутальный мачо, наследник "Крепкого орешка". Кстати, именно этот фильм с Брюсом Уиллисом стал лидером абсолютного рейтинга боевиков 1980–1990 годов, который ранее также опубликовал киноканал Cinema.
Места в рейтинге распределились следующим образом:
1. "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015);
2. "Джон Уик" (2014);
3. "007: Координаты "Скайфолл" (2012);
4. "Стражи Галактики" (2014);
5. "Грань будущего" (2014);
6. "РЭД" (2010);
7. "Kingsman: Секретная служба" (2015);
8. "Начало" (2010);
9. "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012);
10. "Дэдпул" (2016).
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