Ким Кэттролл вернется к роли Саманты Джонс в продолжении сериала "Секс в большом городе"

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Англоканадская актриса Ким Кэттролл вернется к своей роли Саманты Джонс в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Variety.

Согласно сценарию, героиня Кэттролл будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу, роль которой вновь исполнит Сара Джессика Паркер. Разработчики планируют представить новый сезон 22 июня этого года.

"Моя цель – объединить всех персонажей, чтобы они не были в разных местах", – заявил создатель многосерийной картины Майкл Патрик Кинг.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Кэрри Брэдшоу столкнется с бывшим женихом Эйданом. Трейлер второго сезона опубликовала стриминговая платформа HBO MAX. Лучшие подруги Брэдшоу Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) ведут обеспеченную жизнь в Нью-Йорке, а дочь-подросток Шарлотты Лили удивляет мать новыми заявлениями.

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