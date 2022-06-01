Москва онлайн покажет "Чужие берега. Противостояние" в постановке Сергея Безрукова

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

2 июня зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть торжественную церемонию открытия IV летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", которая состоится в музейном комплексе "Паровозное депо "Подмосковная".

Зрители увидят "Чужие берега. Противостояние" в постановке режиссера Сергея Безрукова и артистов Московского Губернского театра.

В основу спектакля легли произведения Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Георгия Адамовича, Марины Цветаевой, Игоря Северянина, Георгия Иванова, Алексея Ачаира, Александра Вертинского и других поэтов, артистов, прозаиков.

В спектакле речь пойдет о переломном периоде в русской истории и культуре первой половины XX века. Герои спектакля – офицеры, поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на распутье.

Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.