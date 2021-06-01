Московский урбанистический форум открыл регистрацию участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Регистрация участников Moscow Urban Forum 2021 открылась до 20 июня. Международный конгресс, посвященный вопросам городского развития, пройдет с 1 по 4 июля в "Зарядье". Подать заявку на участие в десятом, юбилейном форуме можно через сайт.
На сайте форума уже доступна деловая программа, в которой примут участие более 350 иностранных и российских спикеров: управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов. Они обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям.
На форуме выступят всемирно известный урбанист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Рики Бердетт, голландский архитектор, основатель UNStudio Бен ван Беркель, немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, футурист, одна из ярчайших представительниц технологической сцены Юго-Восточной Азии, эксперт в области искусственного интеллекта Аеша Кханна, декан Школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн, британский архитектор и писатель, автор книги "Голодный город" Кэролин Стил и другие.
В этом году MUF 2021 пройдет в гибридном формате, предусматривающем традиционное офлайн-участие российских и иностранных спикеров и онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Возможность офлайн-участия в мероприятии будет также ограничена. Все желающие смогут присоединиться к форуму на сайте и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, которая была разработана специально для MUF 2021.
Завершат программу двух дней выступления ключевых спикеров: американского экономиста, входящего в топ-10 самых цитируемых экономистов мира, профессора Массачусетского технологического института, лауреата Global Economy Prize (2019) Дарона Аджемоглу (США) и всемирно известного ландшафтного архитектора Марты Шварц (США).
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