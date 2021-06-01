Москва онлайн покажет встречу с Николаем Цискаридзе на фестивале "Большая перемена"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

1 июня в Парке Горького состоится мотивационная встреча для подростков с артистом балета, народным артистом РФ и руководителем Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге Николаем Цискаридзе.

Николай Цискаридзе был премьером балета Большого театра с 1992 по 2013 год. Является обладателем престижных наград, в том числе трех театральных премий "Золотая маска". В разные годы выступал в Парижской опере, Новом национальном театре в Токио, Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, оперном театре Ла Скала в Милане.

Встреча пройдет в рамках фестиваля "Большая перемена", программа которого приурочена к Международному дню защиты детей. Смотрите трансляцию 1 июня в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.