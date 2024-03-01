01 марта, 15:01События
Москва онлайн покажет гостей предпремьерного показа фильма "Любовь со второго взгляда"
Фото: ybw-group.ru
4 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть гостей предпремьерного показа романтической комедии "Любовь со второго взгляда". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с создателями фильма.
Режиссер – Олжас Нурбай. Роли исполнили Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко, Анара Батырхан, Шарип Серик.
В прокат фильм выйдет 7 марта.
Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.