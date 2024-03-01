Москва онлайн покажет гостей предпремьерного показа фильма "Любовь со второго взгляда"

Фото: ybw-group.ru

4 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть гостей предпремьерного показа романтической комедии "Любовь со второго взгляда". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с создателями фильма.

Режиссер – Олжас Нурбай. Роли исполнили Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко, Анара Батырхан, Шарип Серик.

В прокат фильм выйдет 7 марта.

Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.