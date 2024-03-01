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01 марта, 15:03

События

Москва 24: Игорь Бутман расскажет о программе фестиваля "Триумф джаза"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXIV Международного фестиваля "Триумф джаза".

О программе мероприятия, его участниках и зарубежных гостях расскажут:

  • основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман;
  • директор фестиваля Роман Христюк;
  • джазовая певица, композитор, народная артистка Азербайджанской Республики Азиза Мустафа-Заде;
  • художественный руководитель X Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников.

Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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