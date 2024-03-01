01 марта, 15:03События
Москва 24: Игорь Бутман расскажет о программе фестиваля "Триумф джаза"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
4 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXIV Международного фестиваля "Триумф джаза".
О программе мероприятия, его участниках и зарубежных гостях расскажут:
- основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман;
- директор фестиваля Роман Христюк;
- джазовая певица, композитор, народная артистка Азербайджанской Республики Азиза Мустафа-Заде;
- художественный руководитель X Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников.
Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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