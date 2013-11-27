В столице пройдет гастрономический фестиваль "Фуд-шоу Christmas"

С 29 ноября по 1 декабря в Гостином дворе состоится седьмой Гастрономический фестиваль "Фуд-шоу Christmas". Гости смогут посетить около 100 мастер-классов, поучаствовать в дегустациях, конкурсах и викторинах.

Фото: 2do2go.ru

Десятки мероприятий состоятся в течение трех дней на 12 тематических площадках: "Книжный Базар", "Сладкое Ателье", "Площадь Звезд", "Ресторанный Дворик", "Рождественская Площадь и Базар", "Кулинарный Театр" и других.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет третий Всероссийский чемпионат среди непрофессионалов "Кулинарная Звезда" и конкурс "Кулинарная звезда с Александром Селезневым".

Для детей организуют передвижной театр и кулинарную школу.

Начало - в 12.00, стоимость - до 350 рублей.