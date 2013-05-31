31 мая 2013, 06:55Происшествия
Экс-начальника "Мособлспаса" задержали за взятку в виде автомобиля
Владимир Гайдук, начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, задержан в Подмосковье по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по региону.
Речь идет о событиях 2006 года, когда Гайдук занимал должность начальника государственного учреждения "Мособлспас". По данным следствия, Гайдук потребовал от коммерческой организации приобрести ему автомобиль Nissan Pathfinder за заключение госконтрактов с "Мособлспас". Фирма перечислила свыше 1,6 миллиона рублей в счет оплаты машины, которую Гайдук зарегистрировал на свое имя.
Потерпевшие от действий должностного лица в правоохранительные органы не обращались. Однако сотрудникам ФСБ и подмосковной полиции удалось выявить данный факт и собрать материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Гайдука меры пресечения.