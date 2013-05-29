Полицейские задержали школьника, продававшего наркотики одноклассникам

Полицейские задержали школьника, который пытался продать своим одноклассникам наркотики. У задержанного обнаружили более полутора граммов наркотического вещества растительного происхождения.

28 мая в полицию обратился директор одной из школ. Женщина сообщила правоохранителям, что одиннадцатиклассник на территории школы пытался торговать наркотиками. Юноша предлагал своим одноклассникам купить у него запрещенные вещества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В тот же день подозреваемый, 17-летний молодой человек, был задержан. При обыске у него обнаружили более полутора граммов наркотика растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков".

Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.