29 апреля 2013, 20:47Происшествия
Полицейские обнаружили лабораторию по производству амфетамина в САО
Полицейские обнаружили и закрыли подпольную лабораторию по производству амфетамина на севере столицы. Синтетический наркотик изготавливал на дому местный житель.
Подозреваемый был задержан 26 апреля, в ходе проверки оперативной информации. Полицейские обнаружили у него в личных вещах вещество неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что вещество является амфетамином, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Правоохранители решили провести обыск по месту жительства задержанного. В квартире одного из домов на Ленинградском проспекте полицейские обнаружили целую лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Квартира была буквально напичкана колбами, шприцами, химическими реактивами и канистрами.
Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение и хранение наркотиков". Задержанный содержится под стражей.
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