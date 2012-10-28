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Новости

28 октября 2012, 12:24

Происшествия

Столичный полицейский отравлен клофелином

Молодой сотрудник столичной полиции госпитализирован с отравлением клофелином. Его обнаружили вечером 27 октября возле одного из домов на проспекте Мира.

"Врачи госпитализировали 24-летнего рядового в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Пока опросить его не удалось, врачи диагностировали отравление клофелином", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту произошедшего начата служебная проверка.

криминал ГУ МВД России по Москве отравления
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