Столичный полицейский отравлен клофелином

Молодой сотрудник столичной полиции госпитализирован с отравлением клофелином. Его обнаружили вечером 27 октября возле одного из домов на проспекте Мира.

"Врачи госпитализировали 24-летнего рядового в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Пока опросить его не удалось, врачи диагностировали отравление клофелином", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту произошедшего начата служебная проверка.