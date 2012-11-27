27 ноября 2012, 09:16Происшествия
Квартиру работника "Газпрома" обокрали почти на 4 миллиона рублей
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, которые, предположительно, в выходные ограбили квартиру начальника одного из управлений ОАО "Газпром".
Как уточнил РИА Новости источник в столичной полиции, в период с 12.00 23 ноября до 01.00 26 ноября в поселке Московском неизвестные, путем подбора ключа, проникли в квартиру и похитили 2 миллионов рублей, 40 тысяч долларов, ювелирные и меховые изделия.
Ущерб составил 3 миллиона 980 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".