Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2012, 09:16

Происшествия

Квартиру работника "Газпрома" обокрали почти на 4 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, которые, предположительно, в выходные ограбили квартиру начальника одного из управлений ОАО "Газпром".

Как уточнил РИА Новости источник в столичной полиции, в период с 12.00 23 ноября до 01.00 26 ноября в поселке Московском неизвестные, путем подбора ключа, проникли в квартиру и похитили 2 миллионов рублей, 40 тысяч долларов, ювелирные и меховые изделия.

Ущерб составил 3 миллиона 980 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

криминал квартирные кражи
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика