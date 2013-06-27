В Москве полиция задержала участников массовой драки

Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве. В результате инцидента пострадали два человека.

Полицейские прибыли в среду вечером по вызову к одному из домов на Мосфильмовской улице. На месте было установлено, что в драке участвовали 10 мужчин, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, все они являются работниками одной из столичных строек.

Двоим участникам конфликта потребовалась госпитализация - они получили ножевые ранения. Оставшиеся были доставлены в районные отделения полиции. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.