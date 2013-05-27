Владимира Голубкова сняли с должности главы "Росбанка"

Суд арестовал главу "Росбанка" Владимира Голубкова

Главу "Росбанка" Владимира Голубкова сняли с должности. Такое решение принял совет директоров банка после того, как в отношении председателя правления и вице-президента кредитной организации было возбуждено уголовное дело.

Напомним, Владимир Голубков и Тамара Поляницына обвиняются в коммерческом подкупе. По данным следствия, предприниматель обратился к Голубкову с просьбой продлить срок погашения займа и снизить проценты по многомиллионому валютному кредиту.

За помощь экс-глава "Росбанка" запросил полтора миллиона долларов. Топ-менеджеров задержали с поличным при передаче пяти миллионов рублей.

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