Экс-госслужащий подозревается в использовании поддельного диплома

Бывший госслужащий из администрации муниципалитета района Южное Бутово подозревается в использовании подложного диплома.

Факт предоставления фальшивых документов был выявлен в ходе проверки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Установлено, что жительница столицы в 1999 году купила диплом об окончании вуза у знакомых с целью использования при трудоустройстве.

По данным проверки возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа", максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнику – полгода ареста.