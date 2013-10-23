Тамерлан Царнаев может быть причастен к тройному убийству

23 октября 2013, 10:40
Один из предполагаемых организаторов теракта во время апрельского марафона в Бостоне Тамерлан Царнаев причастен к тройному убийству. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей прокуратуры, которые занимаются делом младшего брата Царнаева - Джохара.
В документах,которые в суд предоставила прокуратура, говорится, что о причастности Тамерлана Царнаева к тройному убийству заявил на допросе его знакомый Ибрагим Тодашев. Речь идет об убийстве, совершенном в пригороде Бостона в 2011 году. Один из убитых был знаком с Тамерланом Царнаевым.
Тодашев в мае 2013 года был застрелен сотрудниками ФБР во время допроса, в ходе которого ему задавали вопросы о причастности их с Царнаевым тройному убийству. Представители спецслужб тогда заявили, что Тодашев начал давать признательные показания, но затем бросился на сотрудника ФБР, после чего его пришлось застрелить.
Двое братьев Царнаевых подозреваются в организации двойного теракта, произошедшего во время Бостонского марафона в апреле 2013 года, в результате которого погибли три человека. Тамерлан Царнаев погиб во время задержания, Джохара удалось задержать. Царнаев-младший уже предстал перед судом, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.
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