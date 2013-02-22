Из банка в Троицке неизвестные вынесли миллион рублей

В городе Троицк двое неизвестных похитили миллион рублей из кассы и сейфа банка. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в настоящее время устанавливаются личности преступников.

21 февраля в полицию с заявлением о разбое обратилась кассир бюро переводов банка. По ее словам, преступники напали, когда она открывала офис. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере", наказание за это – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.