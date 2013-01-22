В Подмосковье задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Полицейские Наро-Фоминского района Подмосковья задержали мужчин, совершивших разбойное нападение на частный дом, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как установили следователи, 22 января в 7 часов утра двое неизвестных в камуфляжной форме и в масках проникли в дом через открытую входную дверь

"Один из мужчин, надев на руки женщины наручники и обмотав шею шнурком начал требовать деньги. В этот момент второй нанес мужчине предметом, похожим на пистолет, удар в область лица, предъявляя те же требования. Потерпевший согласился выдать денежные средства, сказав, что они хранятся в сарае и предложил пройти на улицу", - говорится в сообщении.

Так, мужчине удалось освободиться и выбежать на улицу. От соседей потерпевший позвонил в полицию.

Злоумышленников задержали в момент, когда они, прыгая через забор, пытались убежать в сторону леса.

По данному факту проводится проверка.

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