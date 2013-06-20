Полкило героиносодержащей смеси изъяли у двух женщин в ЮВАО

Столичные полицейские изъяли полкилограмма наркотика у двух женщин. 28-ми и 40-летнюю уроженок Северо-Кавказского федерального округа задержали во время проверки в Люблино.

В ходе личного досмотра у них было обнаружено 16 свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это была героиносодержащая смесь, общей массой более 250 граммов. Во время обыска по месту проживания женщин полицейские нашли еще 60 пакетиков с порошком, содержащим героин, общим весом около 300 граммов.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".