На Варшавском шоссе у водителя похитили 255 тысяч рублей

На Варшавском шоссе в Москве 18 октября из автомобиля 57-летнего москвича была похищена куртка, в которой находились 255 тысяч рублей.

"В 12.40 на Варшавском шоссе к его Mercedes, остановившемуся на светофоре, подошли трое мужчин в масках, разбили переднее стекло со стороны пассажира и похитили кожаную куртку, в которой находились 255 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По информации ведомства, злоумышленники скрылись на автомобиле BMW черного цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сотрудники полиции ведут поиск преступников.

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