Кирилл Серебренников рассказал о поступающих ему угрозах

Художественный руководитель театра имени Гоголя Кирилл Серебренников рассказал, что ему поступают угрозы. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мне давно шлют угрозы. Давно и много. И мне шлют, и Алексею Малобродскому, директору Гоголь-центра. Сегодня стало известно, что материалы переданы в правоохранительные органы и расследование начато", - говорится в сообщении.

Заявление было сделано в контексте нападения на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина. Поздно вечером 17 января неизвестный плеснул в лицо народному артисту России едкую жидкость. Предположительно, это была кислота.

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