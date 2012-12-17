90-летняя пенсионерка помогла полиции задержать банду воров

Благодаря бдительности 90-летней пенсионерки столичной полиции удалось задержать банду квартирных воров. Женщина впустила непрошенных гостей, представившихся менеджерами по продаже медицинской техники, в квартиру, а сама позвонила в полицию.

11 декабря в отделение полиции по району Щукино обратилась женщина и сообщила, что в ее квартиру позвонили молодой человек и девушка и предложили ей на льготных условиях приобрести чудо-массажер. Пенсионерка была хорошо проинформирована о мошенничествах в отношении пенсионеров, поэтому впустила гостей домой, а сама, улучив момент, позвонила в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Злоумышленники заподозрили неладное и решили скрыться, прихватив с собой кошелек хозяйки квартиры. Но далеко уйти преступникам не удалось - во дворе дома грабителей задержал участковый.

Задержанными оказались 22-летняя жительница Пензенской области и 40-летний уроженец Санкт-Петербурга. При досмотре у них обнаружили кошелек пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража при отягчающих обстоятельствах".