В Текстильщиках полицейские изъяли 9 килограммов марихуаны

Сотрудники уголовного розыска района Текстильщики задержали 58-летнего москвича, который организовал у себя дома наркопритон, сообщает пресс-служба МВД России.

В полицию поступило сообщение об организованном притоне в одной из квартир. Прибывшие на место оперативники обнаружили более 9 килограммов марихуаны.

Организатора нелегального бизнеса задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Организация притонов", по которой подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

