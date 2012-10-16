Двое неизвестных ограбили кассира пенсионного фонда

Утром 16 октября на территории Новой Москвы двое неизвестных напали на служебную машину Видновского пенсионного фонда и забрали сумку с деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

В 8:45 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении: в районе деревни Яковлево грабители остановили машину, брызнули в лицо кассиру из баллончика со слезоточивым газом, выстрелили в грудь водителю и забрали сумку, в которой находилось 950 тысяч рублей.

Полицейские проводят следственные мероприятия, направленные на поиск преступников; решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".