Аферисты захватили более 20 земельных участков в Подмосковье

В Подмосковье расследуют дело о присвоении земель на сумму 56 млн руб

Аферисты незаконным путем захватили более 20 земельных участков в Раменском районе Подмосковья. Мошенники изготавливали поддельные документы на право собственности и предоставляли их в государственные регистрационные органы.

Факт захвата муниципальной территории выяснился при проведении проверок Раменской городской прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники захватывали земли, являющиеся собственностью Раменского района и лесного фонда и использовали их в своих целях.

Ущерб от действий аферистов составил более 56 миллионов рублей. По факту захвата муниципальной территории возбуждено четыре уголовных дела по статье "мошенничество".

Расследование дел ведется под контролем Раменской городской прокуратуры.

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