Задержана квартирная мошенница, похитившая 22,5 миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали мошенницу, которая присвоила себе 22,5 миллиона рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Москве, злоумышленница обещала помочь потерпевшему в покупке трех квартир по заниженной стоимости. Она взяла залог в размере 19 миллионов рублей, через некоторое время запросила еще 3,5 миллиона.

В действительности аферистка не могла помочь покупателю и скрылась, получив деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", разыскиваются соучастники преступления.