Виновник ДТП, в котором погибла Голуб, ездил по фальшивым правам

Виновник ДТП, в котором погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб, ездил по фальшивым правам, выданным на имя уральского полицейского.

"Я уверен в том, что сотрудник полиции отношения к гибели Голуб не имеет. Права он не терял и в другие руки не передавал. Права, которые мы нашли на месте трагедии - старого образца, картонные, тогда как у сотрудника полиции они давно уже пластиковые. Причем туда была вклеена фотография водителя, но данные сотрудника правоохранительных органов остались", - сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что виновником аварии предположительно стал некий Алексей Русаков. В настоящий момент полиция ведет розыск его второго автомобиля Cadillac Escalade. В полиции полагают, что подозреваемый мог выехать за пределы Москвы.

Авария, в которой погибла актриса, произошла в ночь с 9 на 10 октября на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Участниками ДТП стали четыре автомобиля: Cadillac, "Лада", KIA и Hyundai.

Виновником аварии был водитель Cadillac. Он проехал на красный сигнал светофора и протаранил три машины. Hyundai, в котором ехала актриса, принял на себя основной удар.