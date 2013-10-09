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09 октября 2013, 13:25

Происшествия

В Зеленограде задержали строителя за организацию незаконной миграции

Полицейские Зеленограда задержали начальника участка строительного объекта, подозреваемого в организации незаконной миграции. Полицейские обнаружили нелегальных мигрантов во время проверки строительного объекта, расположенного в проектируемом проезде №686.

Как сообщает ГУ МВД России по Москве, задержанный с сентября 2013 года незаконно трудоустроил трех уроженцев Узбекистана и Туркменистана и организовал их проживание.

В отношении приезжих составлены административные протоколы. Против начальника участка строительного объекта возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

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