Менеджер банка оформлял кредитные карты на клиентов без их ведома

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве сотруднику одного из столичных банков. Менеджера банка уличили в том, что на клиентов организации были незаконно оформлены четыре кредитных карты.

Ранее в полицию обратился специалист банка, расположенного по улице Маршала Бирюзова и сообщил, что на имена клиентов учреждения незаконно оформили кредитные карты, сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

В ходе следствия выяснилось, что указанные кредитные карты оформил один из менеджеров банка, который имел доступ к клиентской базе. Деньги со счетов, открытых на имена потерпевших, злоумышленник снял и потратил. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан в своей квартире. Им оказался ранее не судимый 30-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".