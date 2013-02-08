Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08 февраля 2013, 16:18

Менеджер банка оформлял кредитные карты на клиентов без их ведома

криминал кредитные карты мошенничества

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве сотруднику одного из столичных банков. Менеджера банка уличили в том, что на клиентов организации были незаконно оформлены четыре кредитных карты.

Ранее в полицию обратился специалист банка, расположенного по улице Маршала Бирюзова и сообщил, что на имена клиентов учреждения незаконно оформили кредитные карты, сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

В ходе следствия выяснилось, что указанные кредитные карты оформил один из менеджеров банка, который имел доступ к клиентской базе. Деньги со счетов, открытых на имена потерпевших, злоумышленник снял и потратил. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан в своей квартире. Им оказался ранее не судимый 30-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать