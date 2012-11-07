Из квартиры московской студентки украли двое часов на 3,5 млн рублей

Неизвестные украли из квартиры московской студентки двое дорогостоящих часов, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По словам потерпевшей, взломав входную дверь, преступники попали в квартиру и забрали двое часов стоимостью 20 тысяч долларов и 70 тысяч евро.

Общая сумма ущерба составила около 3,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".