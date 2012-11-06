На западе Москвы грабителя задержали благодаря женской сумке

В понедельник, 5 ноября, в отдел полиции по Западному административному округу обратилась женщина с сообщением об ограблении. По словам потерпевшей, у нее похитили сумку, в которой находился мобильный телефон, наличные деньги, косметика и банковские карты – ущерб составил 17 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в тот же день: патрулирующий улицы экипаж обратил внимание на мужчину, бежавшего в дамской сумкой в руках. Полицейские остановили подозреваемого для проверки документов и потребовали объяснить наличие у него женского аксессуара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Прибывшая на место потерпевшая подтвердила факт ограбления, подозреваемого доставили в отдел полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса "Грабеж".

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