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06 ноября 2012, 09:17

Происшествия

Неизвестный ранил ножом журналиста на западе столицы

Сотрудники полиции разыскивают преступника, напавшего на журналистку РИА Новости 3 ноября около выхода из парка 50-летия Октября.

Как передает информагентство, девушка получила ножевое ранение и была ограблена. Сейчас она находится в реанимации столичной больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сюжет: Нападения на журналистов
криминал разбойные нападения ограбления
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