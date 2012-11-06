06 ноября 2012, 09:17Происшествия
Неизвестный ранил ножом журналиста на западе столицы
Сотрудники полиции разыскивают преступника, напавшего на журналистку РИА Новости 3 ноября около выхода из парка 50-летия Октября.
Как передает информагентство, девушка получила ножевое ранение и была ограблена. Сейчас она находится в реанимации столичной больницы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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