Неизвестный ранил ножом журналиста на западе столицы

Сотрудники полиции разыскивают преступника, напавшего на журналистку РИА Новости 3 ноября около выхода из парка 50-летия Октября.

Как передает информагентство, девушка получила ножевое ранение и была ограблена. Сейчас она находится в реанимации столичной больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".